Rivelati i titoli dei nuovi episodi di The Walking Dead 10

Il prossimo 23 febbraio tornerà, dopo il midseason finale, la seconda parte della decima stagione di The Walking Dead. Samantha Morton promette episodi scioccanti, mentre sono stati rivelati i titoli delle prossime puntate, in base ai quali si può provare a intuire in qualche modo come sarà la seconda metà della stagione.

Sapevamo già che l'episodio con cui si riapre la stagione è intitolato Squeeze. Scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick - che ha lavorato ad alcuni episodi delle stagioni 8 e 9 di The Walking Dead, oltre ad aver scritto i film Orphan e The Conjuring 2 - sarà incentrato sui sopravvissuti che, dopo essere stati attirati in una trappola da Alpha, cercano una via d'uscita in una grotta piena di Sussurratori.

Sul sito della Writers Guild of America West sono apparsi i titoli degli altri episodi e i crediti degli sceneggiatori. Stalker è scritto da Jim Barnes, già sceneggiatore dell'episodio 10x03, Ghosts, incentrato sulle allucinazioni di Carol (Melissa McBride).

Morning Star è scritto invece da Julia Ruchman, co-produttrice esecutiva, e da Vivian Tse. A quanto pare, potrebbe contenere i flashback dei primi giorni di Michonne accennati nel trailer della seconda parte di stagione, avvicinando così il pubblico alla sua uscita di scena.

Walk With Us è scritto dai co-produttori esecutivi Eli Jorne e Nicole Mirante-Matthews, e sarà probabilmente incentrato su Negan (Jeffrey Dean Morgan).

L'episodio 12 è ancora senza titolo ed è per ora noto semplicemente come "TBD 1012". Scritto anch'esso da Vivian Tse, potrebbe essere il passo d'addio di Danai Gurira, la cui Michonne potrebbe avere comunque un futuro nell'universo TWD. Per lei come per altri personaggi, Scott Gimple ha infatti accennato alla possibilità di ritorni importanti in nuovi progetti.