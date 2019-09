Rivelati i titoli del quinto, sesto e settimo episodio dell'attesa Batwoman della CW

Dopo aver debuttato nel crossover Elseworlds, lo scorso anno, la Batwoman di Ruby Rose ha ottenuto una serie solista tutta propria dalla CW, ormai in procinto di debuttare in America per la gioia di tutti i fan in attesa, che al momento sono tenuto tendenzialmente all'oscuro della trama orizzontale dello show.

In aiuto agli appassionati, comunque, SpoilerTV è riuscito a ottenere i titoli ufficiali del quinto, sesto e settimo episodio della serie dell'Arrowverse, che nel loro piccolo sembrerebbero suggerire un contenuto decisamente emotivo per la nostra Kate Kane. I titoli degli episodi sono:



Batwoman S01E05 - Mine Is A Long and Sad Tale

Batwoman S01E06 - I'll Be Judge, I'll be Jury

Batowman S01E07 - Tell Me the Truth



Ovviamente, stando a SpoilerTV e alla sua anticipazione, l'episodio più emotivo tra i tre dovrebbe essere il quinto, che dovrebbe affrontare la backstory di Katie riguardo la sua sessualità (che, ricordiamo, sarà omosessuale) e l'esperienza lontano da casa nell'esercito, dove è stata addestrata nel combattimento corpo a corpo e armato.



La premire di Batwoman è attesa sulla CW il prossimo 6 ottobre 2019, la stessa data del debutto della decima stagione di The Walking Dead sulla AMC. In termini di ascolti, ci sarà da divertirsi, specie de TWD manterrà i bassi standard dello scorso anno.