Rivelato il cast della serie live-action di Cowboys Bebop, John Cho tra i protagonisti

E' Deadline a rendere noto che Netflix ha finalmente annunciato i membri del cast di Cowboy Bepop, serie live-action adattamento del celebre anime uscito nel 1998.

I protagonisti dello show saranno John Cho nei panni di Spiker Spiegrl, Mustafa Shakir in quelli di Jet Black, Daniella Pineda nel ruolo di Faye Valentine e Alex Hassel nei panni di Vicious. I profili degli attori erano già stati anticipati dai dettagli emersi dal casting call. Nel 2018 Cho, già apparso nei film reboot di Star Trek, ha ricevuto critiche esaltanti per la sua performance in Searching, film che ha sfruttato a pieno il filone degli Screen Life movie.

Basata su uno degli anime più apprezzati di sempre, Cowboy Bepop segue le vicende di un team di cacciatori di taglie in fuga dal proprio passato e in ricerca dei criminali più pericolosi dell’intero sistema solare. Uno scatenato gruppo che potrebbe anche salvare il mondo, ovviamente se pagato adeguatamente.

La serie sarà prodotta da Netflix insieme a Tomorrow Studios e vedrà come showrunner Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. I primi due episodi dello show saranno diretti da Alex Garcia Lopez, regista che ha lavorato agli episodi di altri serie Netflix come Daredevil, The Punisher e The Witcher.

Cose ne pensate degli attori scelti come protagonisti? Fatecelo sapere nei commenti!