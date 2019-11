Rivelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 4

Abbiamo scoperto che quattro nuovi personaggi si uniranno al cast di Stranger Things 4, ma le sorprese per i fan dell show dei fratelli Duffer non sono finite: è stato infatti rivelato il titolo del primo episodio della quarta stagione.

A farlo è l'account Twitter ufficiale @strangerwriters che, in un'immagine che potete vedere in calce alla notizia, ha condiviso il copione della puntata con cui si apriranno le prossime avventure di Mike, Undici e i loro amici. Si intitolerà "Chapter One: The Hellfire Club" e sarà il primo degli otto episodi di cui sarà composta la prossima stagione della serie TV presente nel catalogo di Netflix.

Come sapete i titoli dell'opera dei fratelli Duffer si riferiscono sempre a qualche elemento della cultura pop e questo non fa eccezione: Hellfire Club infatti è il nome dato alla società in cui sono presenti vari mutanti degli X-Men quali per esempio Emma Frost, Magneto, Storm e tanti altri, creato da John Byrne e Chris Claremont nel 1980. Quale sarà il collegamento con lo show? Non rimane che aspettare la messa in onda della stagione per scoprirlo.

Nel frattempo gli appassionati stanno continuando ad ipotizzare quale potrebbe essere il prossimo avversario dei protagonisti della serie, inoltre una recente foto dal set di Stranger Things 4 sembra confermare il destino di un personaggio amato dai fan.