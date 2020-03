Rivelato l'inizio della produzione della serie di Star Wars dedicata a Cassian Andor

L'inizio delle riprese di Cassian Andor era una discussione che andava avanti da diverse settimane e alla fine sembrano arrivare le prime conferme: sembrerebbe certa la data in cui partirà la fase di produzione della serie ambientata nell'universo di Star Wars.

La notizia arriva dal sito Production List e ci fa sapere che il prossimo show che verrà prodotto sarà proprio quello dedicato al personaggio visto in "Rogue One". Sempre secondo quanto segnala il sito, l'opera sarà nel pieno della sua fase di produzione a partire dal prossimo primo giugno. Il report quindi, se si rivelasse fondato, conferma anche quanto dichiarato da Diego Luna riguardo il timing dell'inizio delle riprese, anche se in molti sono rimasti delusi dal fatto che l'opera sarà ancora in preproduzione per i prossimi tre mesi.

Non sappiamo ancora la veridicità della notizia riportata da Production List, in quanto non viene usato il working title per riferirsi allo show ma il report confermerebbe lo slittamento della serie incentrata su Obi-Wan, che doveva iniziare ad essere girata nel corso della prossima estate. Nel frattempo abbiamo scoperto il nome del direttore della fotografia di Cassian Andor.

Rimaniamo in attesa di conferme, per concludere vi ricordiamo che l'opera incentrata sulla spia della Ribellione entrerà a far parte del catalogo di Disney+ nel corso del 2021.