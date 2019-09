Rivelato il titolo di lavorazione dell'attesa Loki di Disney+

Dal momento dell'annuncio al panel del San Diego Comic-Con, di Loki abbiamo continuato a parlare con interesse al netto delle poche informazioni trapelate in merito a una delle più attese serie originali Disney+, la stessa con protagonista Tom Hiddleston nei panni del Dio degli Inganni e di cui è stato rivelato adesso il titolo di lavorazione.

Ufficialmente, come appare ovvio, la serie si chiamerà Loki, ma è interessante riportare questi titoli di lavorazione perché a volte nascondono dei rimandi a qualche tassello della trama, nonostante sia altrettanto vero il contrario, e cioè che sono semplici nomi, dei divertissement, con cui indicare il progetto in modo da non destare troppi sospetti e attirare innumerevoli fan nelle vicinanze delle riprese.



Ad ogni modo, il titolo di lavorazione di Loki è River Cruise, cioè crociera sul fiume, il che preso così sembrerebbe non indicare nulla. La Disney, soprattutto, è la compagnia che più delle altre cerca di tenere il più segreti possibili i suoi progetti, non inserendo particolari rimandi o easter egg nei titoli di lavorazione scelti. Sappiamo però che la storia della serie seguirà Loki imbarcarsi in un viaggio dopo essere entrato in possesso del Tesseract in Avengers: Endgame, anche se non è chiaro dove questo lo condurrà e chi incontrerà. Forse quel "River Cruise" potrebbe indicare un viaggio nel fiume del tempo o dimensionale, chissà.



Loki sarà divisa in sei episodi della durata di un'ora ciascuno, per un'uscita prevista su Diseny+ nella primavera del 2021.