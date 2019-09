Rivelato il titolo di lavorazione di Moong Knight di Disney+

L'ufficializzazione dell'arrivo di Moon Knight del Marvel Cinematic Universe è arrivata soltanto lo scorso 24 agosto, momento dal quale cominciato ad approfondire molto il personaggio, guardando alla storia editoriale di Marc Spector fino ai possibili attori che potrebbero interpretarlo, nonostante la sua uscita sia prevista per il 2022.

Questo comporta una lunga attesa lunga tre anni, che verrà comunque alleviata dall'arrivo delle altre produzioni Marvel per Disney+, da Falcon & The Winter Soldier in poi. È comunque interessante notare come i lavori di sviluppo del progetto procedano alacremente spediti. Stando infatti a nuovi report, come suggerisce Comicbook.com, sarebbe addirittura stato già rivelato il titolo di lavorazione di Moon Knight, che per l'esattezza è Good Faith, buona fede.



Spesso i working title rivelano qualcosa sullo spirito del progetto, esattamente come quello di Loki, ad esempio, e per Moon Knight sembra uguale, dato che la storia di Marc Spector è intrisa di fede e religione anche se pagana, egizia per essere precisione. I toni, però, sono drasticamente eccessivi ed estremizzati su follia e violenza, specie nelle ultime run a fumetti di Jeff Lemire o Warren Ellis, che hanno ripensato il personaggio come un vero giustiziere outsider, di grande portata drammatica e visiva.



Speriamo i Marvel Studios riescano a replicare la bellezza del Moon Knight fumettistico, anche se probabilmente la serie non sarà Rated-R, data la policy only PG-13 di Disney+. Staremo comunque a vedere.