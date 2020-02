Rivelato il titolo di lavorazione della serie Star Wars su Obi-wan Kenobi

Dopo le indiscrezioni emerse dopo il rinvio, torna sotto i riflettori la serie Star Wars su Obi-wan Kenobi, le cui riprese dovrebbero partire a gennaio 2021. Stavolta si tratta di notizie che dovrebbero far contenti i fan, dal momento che è trapelato il titolo di lavorazione della serie. Sembra un nome in grado di fornire qualche indicazione.

Secondo quanto riporta Production Weekly, infatti, il titolo provvisorio è Pilgrim (pellegrino), probabilmente riferito al viaggio solitario che Obi-wan dovrà intrarpendere, mantenendo un profilo basso poiché ai Jedi viene data la caccia.

Il nome sembra suggerire anche il senso di colpa, i dubbi del personaggio interpretato da Ewan McGregor, che cerca la speranza nel nome Skywalker e nel destino che ne deriva.

Fin dall'annuncio dello slittamento del progetto, l'attore si è speso molto per tranquillizzare i fan, minimizzando ("Si tratta soltanto di un rinvio di pochi mesi") e rivelando che le sceneggiature da lui già lette "sono davvero buone, e continuano a scrivere per renderle ancora migliori". Ewan McGregor si è detto poi pronto a tutto quando si tratta di indossare il mantello e interpretare Obi-wan Kenobi.

Altri rumor parlano della presenza nella serie del gungan noto come Jar Jasr Binks. Secondo Making Star Wars, c'è stato un lavoro in computer grafica per il ritorno di Jar Jar, che "ha la barba per riflettere su dove è stato e come è stata la sua vita da quando sono stati tutti ingannati dalla grande menzogna che ha inaugurato il primo impero galattico. Kenobi questa volta non sarà l'unico personaggio barbuto."

Per altre conferme ufficiali sulla serie Star Wars su Obi-wan Kenobi ci sarà comunque da attendere ancora per un po'.