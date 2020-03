Rivelato il nuovo set Hot Toys di The Mandalorian: con Mando e IG-11 anche i Death Trooper

Se i protagonisti di The Mandalorian sono in una galassia molto, molto lontana, le loro rappresentazioni in scala non lo sono poi così tanto: l'azienda Hot Toys, leader nel commercio delle action figures, ha appena rivelato il suo nuovissimo ed impressionante set raffigurante i protagonisti della serie lucasiana.

Alte poco più di 32,5 centimetri, con queste accuratissime statuette vi sarà possibile ricreare alcune delle scene salienti della prima stagione di The Mandalorian o, se siete dei puristi, ammirarle sul vostro scaffale in tutta la loro bellezza.

Nella galleria in basso troverete alcune immagini del set, nel quale ovviamente non poteva mancare il protagonista interpretato da Pedro Pascal, anche se, forse, i veri gioiellini sono il Death Trooper e il droide IG-11 doppiato da Taika Waititi.

Con il sorprendente numero di dettagli l'elite dell'esercito imperiale è equipaggiata con uno speciale casco retroilluminato a LED, un fucile, un blaster e persino un piedistallo sul quale esporlo.

Il successo della serie è stato planetario, tanto da spingere la Disney a vendere i diritti per tantissimi articoli di merchandise: dai meravigliosi set LEGO al pupazzo animatronic di Baby Yoda, fin'anche al gioco da tavola ispirato allo spin-off di Star Wars e alle maglie Funko! POP, sembra che i gadget non siano mai abbastanza, anche se, probabilmente, l'oggetto a tema più caratteristico sono le scarpe a tema Baby Yoda