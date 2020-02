Rivelato il periodo di uscita di Hawkeye e Miss Marvel su Disney+

Direttamente dalla Toy Fair di New York arrivano nuove conferme sul periodo di uscita di Hawkeye e Miss Marvel, due tra le serie Marvel più attese in arrivo sul nuovo servizio streaming Disney+.

Dopo le preoccupazione legate al vociferato rinvio di Hawkeye, smentito ufficialmente anche dalla Casa di Topolino, sembra dunque tutto pronto per le riprese dello show programmate per il prossimo settembre. A conferma di ciò, un documento diffuso da Hasbro indica che la serie con Jeremy Renner debutterà nel corso del 2021, così come Miss Marvel.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla produzione dello show che firmerà il debutto di Kamala Khan nel MCU, anche perché i Marvel Studios non hanno ancora annunciato l'interprete della protagonista, ma stando agli ultimi rumor le riprese di Miss Marvel potrebbero partire già ad agosto.

Come potete vedere in calce alla notizia, il grafico diffuso da Hasbro indica un 2021 di Disney+ composto da Loki, What... If?, Miss Marvel e Hawkeye, mentre sempre per quanto riguarda il MCU troviamo sul fronte cinema Shang-Chi, Doctor Strange 2, Spider-Man: 3 e Thor: Love and Thunder.

Intanto, in vista delle riprese di Hawkeye, i Marvel Studios sono alla ricerca dell'attrice che vestirà i panni di Kate Bishop, con Hailee Steinfeld che rappresenta la prima scelta della compagnia.