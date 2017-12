Rivelato il primo membro del cast della serie tv Amazon The Boys!

È stato annunciato il primo membro del cast della serie The Boys , l'imminente adattamento televisivo ad opera didell'omonima serie a fumetti creata dae illustrata da

Deadline ha rivelato che Erin Moriarty (Kings of Summer, True Detective) interpreterà Annie January, a.k.a. Starlight, nella serie Amazon The Boys. La Moriarty ha anche interpretato la sfortunata Hope Shlottman nella serie Jessica Jones della Marvel/Netflix.

In The Boys interpreterà Starlight, una "giovane donna con poteri da supereroe che può far lampeggiare i fulmini dai suoi occhi. Il suo sogno è divenire un vero supereroe come i famosi Seven." Nei fumetti, Annie viene reclutata per far parte dei The Seven, ma il resto dei suoi compagni di squadra si rivelano essere la feccia della terra.

Alla fine inizia un'amicizia con la nuova recluta dei The Boys, Wee Hughie, anche se nessuno dei due è a conoscenza del "lavoro diurno" dell'altro. The Boys proviene da Sony Pictures TV Studios, che co-produrrà con Amazon la serie tv, e da Neal H. Moritz di Original Films.

The Boys racconta di un gruppo segreto del governo che agisce come garante del comportamento dei supereroi. I loro metodi esulano spesso dalla legalità, così come le azioni degli eroi tanto idolatrati dalla gente. Nella sostanza, viene raccontato il lato oscuro dei super, sboccati, violenti, egomani e dediti ad ogni peccato possibile. The Boys va oltre la facciata di maschera e mantello.