Rivelato il titolo provvisorio di Ms. Marvel, prossima serie di Disney+

Mentre iniziamo a scoprire alcune novità sulla trama di Ms. Marvel, serie di Disney+ dedicata alla supereroina Kamala Khan, un articolo ci rivela quale sarà il working title dello show che introdurrà la nuova fase dell'universo Marvel.

Così tra le pagine di Production Weekly possiamo leggere che Ms. Marvel inizierà la fase di produzione nel corso del 2020, inoltre il suo nominativo sarà "Jersey". Il titolo del progetto è un chiaro riferimento alla città natale della protagonista, nativa di Jersey City.

Come sapete nella serie omonima di fumetti, Kamala è una giovane ragazza appassionata delle avventure dei supereroi, in particolare di Carol Denver, anche conosciuta come Captain Marvel. Nel corso della storia acquisirà dei poteri che le permetteranno di ingrandire o rimpicciolire parti del corpo, per questo deciderà di diventare la paladina di Jersey City, arrivando ad entrare a far parte degli Avengers. I fan comunque potranno dare una prima occhiata alla serie in uno dei numerosi film della Casa delle Idee, in quanto è stato confermato che Ms. Marvel parteciperà alle pellicole del MCU.

Non conosciamo ancora il nome dell'attrice scelta per la parte della esuberante protagonista, o altri dettagli della trama, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo un annuncio ufficiale a riguardo.