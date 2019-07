Rivelato il team di scrittori della serie animata di Star Trek

Dopo l'annuncio della serie animata su Star Trek, il canale TV Nickelodeon ha fatto sapere a tutti gli appassionati dell'universo creato da Gene Roddenberry i nomi del team di scrittori che si occuperà delle storie dello show.

Pare che l'emittente televisiva stia puntando molto alla buona riuscita della serie, tra gli sceneggiatori più famosi possiamo trovare Julie e Shawna Benson, già note per il loro lavoro in Freccia Verde e Batgirl & The Birds of Prey, Chad Quandt e Aaron Waltke che hanno prestato la loro abilità per progetti quali Trollhunters e Unikitty. Il gruppo di scrittori sarà formato anche da Erin McNamara, Keith Sweet, Lisa Boyd, Diandra Pendle-Thompson e Nikhil Jayaram.

Alex Kurtzman, storico produttore di Star Trek, ha commentato così la notizia: "I fratelli Hageman stanno dirigendo una serie animata per Nickelodeon, ma sarà completamente diversa dallo show Lower Decks. Non posso ancora dire quale sarà il nome scelto per la serie, ma sarà molto differente. Sarà pensato per i ragazzi, sarà completamente in CGI [...] Sarà alla pari con Love, Death and Robot in quanto a bellezza, regia e ambientazione".

Questa serie animata non è l'unico progetto in ballo ambientato nell'universo della Federazione dei Pianeti Uniti, come avete potuto leggere è stata annunciata una serie con protagonista il personaggio di Patrick Stewart, se non lo avete ancora visto ecco il trailer di Star Trek: Picard.