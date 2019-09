Rivelato ufficialmente il look demoniaco di Trigon nella seconda stagione di Titans

Dopo un anno d'attesa, la seconda stagione di Titans è tornata su DC Universe con il primo episodio, riprendendo esattamente le fila da dove si era interrotta alla fine della prima stagione, rivelando finalmente il potente nemico principale in carne ed ossa, cioè il temibile Trigon nella sua forma demoniaca.

Nell'ultimo episodio del primo arco narrativo, Trigon veniva evocato sulla Terra dal potere della figlia Raven, prendendo il controllo del corpo di Dick Grayson. Quello che non si era visto era il look "classico" del personaggio, cioè quello da Demone rosso, che però la seconda stagione di Titans regala quasi subito ai fan, mostrandolo in tutta la sua potenza.



Nell'episodio vediamo Trigon continuare a ossessionare Raven e il suo solo alleato nella stanza, Beast Boy, mentre è ancora all'interno del corpo di Robin, possedendolo. A questo punto il nemico permette al resto dei titani di entrare e li possiede uno ad uno, così da abbattere Raven e Beast Boy. È allora che Trigon strappa il cuore alla figlia, facendolo trasformare in un cristallo rosso che gli permette di trasformarsi nella sua vera forma, che potete guardare nelle immagini in basso.



Gli episodi della seconda stagione di Titans continueranno ad andare in onda su DC Universe ogni venerdì.