Rivelato il volto di Lucifer nella quarta stagione della serie in onda su Netflix

Lucifer 4 svela la reazione di Chloe al volto, e quindi all'identità, del protagonista. Anche i fan hanno ovviamente potuto ammirare questo colpo di scena, condividendo le proprie reazioni con post esilaranti sui social media.

La nuova quarta stagione di Lucifer, andata in onda su Netflix nella prima settimana di maggio, sembra aver svelato uno dei più grandi segreti della serie rispondendo a molte domande. Non mancano i post sui social e le meme a riguardo, come un recente post di Instagram in cui vediamo a confronto la foto del profilo e la foto con tag, rispettivamente Tom Ellis, Lucifer nella serie, e il misterioso volto del diavolo. Considerato il cliffhanger della scorsa stagione, Chloe Decker (Lauren German) che vede per la prima volta chi è realmente l'uomo che ama, con la quarta stagione i fan possono finalmente condividere ciò che ha visto Chloe e la sua sconcertante reazione.

Ma come reagisce Chloe a questa scoperta? "Credo che Chloe ami Lucifero come noi amiamo la nostra famiglia... Penso che, superato lo shock iniziale, lei lo accetterebbe" ha spiegato la German ai fan. "Chloe ha finalmente visto il reale volto di Lucifer" ha spiegato anche lo showrunner Joe Henderson. "Ora questa è la prova che Lucifer è realmente chi ha detto di essere, è un punto, un momento da cui non si può tornare indietro, ormai Chloe sa la verità, come la influenzerà tutto questo? Sia a livello professionale che umano, si può lavorare e amare il diavolo?".

Per fortuna, la serie non è stata cancellata e i fan possono avere le risposte. "Netflix ha salvato Lucifer perché ha adorato la serie che è andata in onda per quasi tre anni" ha spiegato Ellis durante una convention dello scorso anno "abbiamo dovuto fare attenzione, perché non volevamo cambiare il tono o il cuore della serie, perché è quello che i fan apprezzano, anche se, appunto, mostreremo cose che non abbiamo mai mostrato prima". "Credo che uno dei motivi per cui la gente segue la serie" ha continuato Ellis "sia proprio questo continuo tentativo di arrivare fino in fondo alle cose, senza però mai riuscirci davvero". Sicuramente con la rivelazione della precedente stagione si è aperto un nuovo capitolo, l'identità di Lucifer è stata scoperta da una delle persone a lui più vicine, ma la domanda sarà, esclusi episodi bonus per questa quarta seria, quando sarà ufficiale il rinnovo della quinta?