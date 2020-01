Una rivelazione sconvolgente segna il nuovo episodio di Star Trek: Picard

Dopo il debutto della scorsa settimana, è già l'ora del secondo episodio per Star Trek: Picard. Nella nuova puntata, intitolata Maps and Legends, Jean-Luc Picard continua a indagare sul rapporto tra Borg e Romulani. Il personaggio interpretato da Patrick Stewart riceve però notizie inaspettate, destinate a cambiare il corso degli eventi.

Naturalmente, chi non vuole incorrere in spoiler è invitato a interrompere qui la lettura. In questo episodio, scritto da Akiva Goldsman e Michael Chabon e diretto da Hanelle M. Culpepper, Jean-Luc Picard si rivolge a un medico che ha servito con lui a bordo della USS Stargazer, chiedendo di evitargli un esame per essere arruolato nel servizio interstellare con la Flotta Stellare. Il medico però ha cattive notizie per lui.

Picard è in ottime condizioni fisiche per un uomo della sua età, secondo il dottore. L'unico problema è un'anomalia nel lobo parietale, destinata a diventare una malattia neurologica in piena regola. C'è bisogno di fare ulteriori accertamenti, ma Picard potrebbe già accusare i primi sintomi, come sogni vividi e sbalzi d'umore. Il medico dice che alcuni aspetti in cui si manifesta la malattia possono essere trattati, ma che si tratta di una situazione terminale.

Già nell'episodio finale di Star Trek: The Next Generation Picard aveva iniziato a soffrire di un disturbo neurologico, che gli causava confusione e deliri. Anche per quello aveva lasciato la Flotta Stellare e si era ritirato nella tenuta di famiglia in Francia.

Sapere che Picard ha i giorni contati getta una nuova luce su Star Trek: Picard, in cui compare anche Jeri Ryan. Con la serie già rinnovata per la seconda stagione, è probabile che il personaggio di Patrick Stewart sopravviverà a questi primi 10 episodi. Ma cosa succederà dopo?