Riverdale 2: Lili Reinhart parla del fratello di Betty e della sua relazione con Veronica

si sta preparando per la seconda metà della seconda stagione su The CW e sembra che i grandi cambiamenti siano all'ordine del giorno per Betty Cooper

Lili Reinhart, che interpreta Betty, ha recentemente parlato con Glamour Magazine, per discutere di quello che proverà Betty quando suo fratello scomparso, Chic, farà ritorno nella sua vita:

"Si vede sicuramente di più nella seconda parte della stagione. Quando Betty si difende in quel modo è come con il resto della famiglia. Che si tratti di sua madre, di suo fratello o di Polly."

I fan ricorderanno l'ultima volta che abbiamo visto Betty comportarsi in questo modo: accadde quando tirò fuori il suo lato oscuro per per punire Chuck Clayton. E' possibile che questo tipo di meccanismo di difesa si presenti di nuovo con Chic, come ha spiegato la stessa Reinhart:

"Penso che sia qualcosa da tenere a mente.E' molto curiosa di vedere se anche lui ha quell'oscurità al suo interno. Potrebbe esserci qualche legame fratello/sorella per problemi di salute mentale." La Reinhart ha continuato poi a discutere della sua relazione con il personaggio di Veronica, e di come i bei tempi potrebbero essere agli sgoccioli:"Penso che il concetto arriverà ad una risposta nella seconda metà della stagione."

Naturalmente, la trama secondaria tra i personaggi di Riverdale riguarda i genitori dei ragazzi, i quali hanno tutti un ruolo nel manipolarli per far si che siano quello che loro vogliono. Reinhart ha spiegato ciò che potrebbe portare alla rottura tra Betty e Veronica:

"Non per andare troppo lontano ma penso che ci siano sicuramente delle sfide da affrontare nell'amicizia tra Betty e Veronica. Come fanno a portare avanti la loro amicizia con i genitori che hanno? E se i loro genitori sono in guerra vuol dire che i ragazzi sono in guerra? Questo diventerà molto, molto importante nella seconda metà. Betty e Veronica che danno la precedenza l'una all'altra è un concetto che verrà messo in discussione."