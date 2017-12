Riverdale 2: si torna alle origini! Scuola, amori e...

Riverdale torna alle origini nella seconda metà della! Vedremo lo show riprendere un po' le atmosfere della prima stagione ma... Cosa significa esattamente?

Il creatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa - che si occuperà anche dello spinoff su Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina, The Teenage Witch (Sabrina, Vita da Strega era la versione comica e poco fedele della storia Archie Comics sulla streghetta biondina) - promette che Riverdale tornerà alle origini nella seconda parte di questa stagione.



Adesso che il killer dal cappuccio nero è stato finalmente scoperto, i ragazzi di Riverdale torneranno per un po' ad essere ciò che sono: semplicemente dei ragazzi normali!

E quindi vedremo un po' cosa succede a scuola, la loro vita, gli amori, tutto ciò che fanno gli adolescenti normali, quelli che non si trovano a combattere contro forze oscure, insomma!

Alla fine, come in tutti i serial, i protagonisti hanno delle vite "normali" che prevedono triangoli amorosi, scelte difficili e cose del genere:

"La seconda metà della stagione 2 tornerà, almeno un po' alle origini di Riverdale, e si focalizzerà sulle storie scolastiche, insomma, si tornerà indietro alle relazioni e alle amicizie."

La seconda metà di Riverdale torna sulla CW a partire dal 17 gennaio 2018.