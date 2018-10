Riverdale 3: sembra che Betty e Jughead avranno un nuovo caso su cui indagare!

La rete statunitense The CW ha rilasciato nuovo foto inedite tratte da "Fortune and Men's Eyes”, il secondo episodio della terza stagione di Riverdale, che appunto verrà trasmesso il prossimo 17 ottobre. Scopriamo dopo il salto cosa succederà quest’anno nella cittadina più misteriosa e oscura della televisione!

Visionabili in calce all’articolo, le cinque nuove foto non rivelano molto sull’episodio, ma quantomeno ci mostrano i protagonisti Betty Cooper (Lili Reinhart) e Jughead Jones (Cole Sprouse) indagare su un qualche caso. Secondo quanto spiegato dalla stessa Reinhart in una recente intervista, quel che ha spinto il pubblico ad innamorarsi dei due fan-favorite è stato senza dubbio il loro modo di lavorare in squadra, indagando sui vari criminali di turno.



Dopo aver scoperto la verità sull’assassino di Jason Blossom e aver smascherato il terrificante Black Hood, i due ragazzi saranno ora ossessionati da "Bughead”. La terza stagione di Riverdale, inoltre, dovrà mostrare ai fan le sorti di Archie Andrews (KJ Apa), che nello scorso finale di stagione è stato incastrato da Hiram Lodge (Mark Consuelos) ed è purtroppo finito in carcere. Rimarrà in prigione, secondo voi?



In attesa di scoprirlo, vi proviamo di seguito la sinossi ufficiale del secondo episodio della stagione alle porte.



"Dopo una raccapricciante scoperta fatta nella foresta, Jughead (Cole Sprouse) e Betty (Lili Reinhart) uniscono le forze per investigare sul più recente mistero di Riverdale. Mentre Archie (KJ Apa) esplora il suo nuovo ambiente, Veronica (Camila Mendes) elabora un piano per far sentire a casa il proprio fidanzato. Altrove, quando Moose (la guest star Cody Kearsley) decide di unirsi al RROTC, Kevin (Casey Cott) inizia a temere che si allontanerà da lui.



Parteciperanno all’episodio anche Madelaine Petsch, Marisol Nichols, Madchen Amick, Luke Perry, Ashleigh Murray, Mark Consuelos, Skeet Ulrich e Charles Melton. Jeff Woolnough ha diretto la puntata scritta da Michael Grassi."

La terza stagione di Riverdale esordirà ufficialmente in Nord America il prossimo 10 ottobre. La guarderete?