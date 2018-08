Riverdale 3: il trailer della nuova stagione preannuncia l'arrivo di una oscura setta!

Nella terza stagione di Riverdale vedremo l'arrivo di una setta occulta, a quanto pare. Vediamo di cosa parla questa intro alla nuova season del serial Archie Comics.

Dopo che la stagione 2 di Riverdale si è conclusa con Archie incastrato - e poi arrestato - per l'omicidio di Hiram Lodge (Mark Consuelos), il trailer del San Diego Comic-Con dello scorso mese ha confermato un salto temporale per la terza stagione. La clip ha mostrato Archie e i suoi amici Jughead (Cole Sprouse), Veronica (Camila Mendes) e Betty (Lili Reinhart) che si imbarcavano in un viaggio/vacanza per il fine settimana del Labor Day in quella che Archie stesso definiva la "peggior estate di sempre". A giudicare dall'ultimo promo, la terza stagione tornerà a mostrare ciò che è accaduto subito dopo l'arresto di Archie, anche se emergono nuovi pericoli nell'attuale show, che hanno forma... satanica!

Il trailer di "Middle of the Night" della CW suggerisce inoltre coppie relativamente nuove come i "Chroni" (Cheryl e Toni) e i "Koose" (Kevin e Moose) stanno andando bene. Per ciò che riguarda Archie, pare che lui si unirà ai Serpenti in questa stagione. Il nuovo trailer mostra anche scorci di quelli che sembrano riti satanici, cosa accennata anche nel trailer del SDCC. Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti!