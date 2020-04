Riverdale 4 si concluderà in anticipo, perché? Ecco il motivo

Anche Riverdale chiuderà i battenti della stagione in corso prima. La motivazione è semplice: la pandemia di Coronavirus ha condizionato le produzioni di moltissime serie tv e anche i lavori di Riverdale sono entrati in pausa dal 15 aprile, con la chiusura dei set, dopo che un membro della crew era entrato in contatto con una persona contagiata.

TVGuide ha appreso che la stagione 4 di Riverdale si concluderà con l'episodio 19, Killing Mr. Honey, in onda mercoledì 6 maggio negli Stati Uniti. L'episodio finale è stato diretto da Mädchen Amick, e seguirà il desiderio di vendetta di Jughead (Cole Sprouse) nei confronti di Mr. Honey (Kerr Smith). Si descriverà come il nuovo preside abbia rovinato l'anno ai quattro protagonisti principali e ai loro amici.



Concludendosi tre episodi prima del previsto, probabilmente non assisteremo alla fine dell'anno della maturità per Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse) e il resto della Riverdale High.

Tuttavia lo show è stato rinnovato per una quinta stagione lo scorso gennaio, quindi assisteremo a nuovi episodi, anche se i tempi inevitabilmente si prolungheranno a causa dell'emergenza di COVID-19.

Riverdale non è la sola serie a concludere prima la stagione. Anche The Walking Dead ha dovuto chiudere anticipatamente la stagione, a causa della pandemia.

Nei giorni scorsi un documentario su Harry e Meghan ha fatto saltare la trasmissione di Riverdale.