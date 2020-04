Riverdale 4: Lili Reinhart risponde alle polemiche sulla scena del bacio

L'attrice Lili Reinhart è dovuta intervenire su Twitter per rispondere ad alcune polemiche innescate dai fan di Riverdale dopo la messa in onda dell'ultimo episodio della quarta stagione, in cui avviene un curioso bacio tra due dei personaggi dello show The CW.

La scorsa notte è andato in onda infatti l'episodio Chapter Seventy-Four: Wicked Little Town che ha riservato non poche sorprese sia ai suoi fan che a una delle coppie più amate dello show. Durante le prove per il talent show, infatti, Betty e Archie rimangono coinvolti in un appassionante bacio e l'intera fanbase sarebbe rimasta scandalizzata dalla rivelazione. La Reinhart ha notato l'intensità degli scambi via social tra i fan ed è intervenuta personalmente: "Alcune cose su cui meditare. Non dovete per forza essere d'accordo o supportare le scelte di Betty, è una ragazza molto giovane. E sta cercando di capire il suo posto, proprio come chiunque altro al mondo. E alcune volte le persone fanno cose cattive".

Per alcuni fan della coppia Betty/Archie, soprannominata "Barchie", l'episodio si è quindi rivelato un vera goduria, cosa che non è stata per quelli che continuano a sostenere la coppia Betty/Jughead ("Bughead") e Archie/Veronica ("Varchie"), che hanno definitivamente odiato l'ultimo episodio, come testimoniato dalla replica di una fan alle parole della Reinhart: "Anch'io sono stata una giovane ragazza e ho avuto molte relazioni sentimentali, ma l'idea del tradimento non mi ha mai sfiorata. Ci sono cose che possono essere giustificate in una relazione, ma il tradimento, quando questo non è mai stato parte della tua natura e specialmente quando la lite era finite, è stupido".

L'appuntamento per il nuovo episodio della quarta stagione di Riverdale è adesso rimandato al 29 aprile prossimo. La puntata si intitolerà Chapter Seventy-Five: Lynchian. In alto su questa pagina potete visualizzare il promo.