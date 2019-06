Riverdale 4: la première sarà un tributo a Luke Perry

Siamo ancora piuttosto lontani dalla quarta stagione di Riverdale ma ora conosciamo i primi dettagli su quello che sarà il ritorno dello show targato The CW. Recentemente lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa è intervenuto su Twitter per condividere la prima pagina dello script della première della prossima stagione, intitolata In Memoriam.

Come Aguirre-Sacasa ha spiegato nel tweet, l'episodio servirà come opportunità per onorare la star dello show, Luke Perry, scomparso improvvisamente qualche mese fa.

Perry è morto a 52 anni dopo aver subito un ictus qualche giorno prima. All'interno della serie, l'assenza del personaggio di Perry, Fred Andrews, non è mai stata ufficialmente affrontata, ma ci si aspettava che qualcosa cambi all'interno della quarta stagione.



"Ovviamente avremo a che fare con la morte di Fred" aveva spiegato Roberto Aguirre-Sacasa "Quando Luke è morto, avevamo già più o meno delineato gli ultimi due o tre episodi e non volevamo affrettarci o sbagliare. Quindi, al 100%, affronteremo questo passaggio all'inizio della quarta stagione, e vogliamo che quell'episodio onori davvero l'attore Luke e il nostro amico Luke. Ho letto il contrario online ma ci occuperemo al 100% della morte di Fred. Non volevamo essere precipitosi alla fine della terza stagione e dargli poca importanza o non rendere la storia così bella ed emozionante come dev'essere quella di onorare sia il personaggio che l'attore".

Oltre al suo ruolo in Riverdale, Luke Perry era conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Dylan McKay in Beverly Hills, 90210. Recitò anche in Il quinto elemento, nella serie animata I Simpson e L'incredibile Hulk. Luke Perry apparirà anche nel nono film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood, presentato all'ultimo Festival di Cannes.

La morte di Luke Perry ha commosso milioni di fan in tutto il mondo e ora anche Riverdale vuole omaggiarlo prima di proseguire con la quarta stagione. A gennaio è stato ordinato lo spin-off di Riverdale, che s'intitolerà Katy Keene.