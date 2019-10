Riverdale 4: Shannen Doherty e il lungo omaggio a Luke Perry nella premiere

La prima puntata della quarta stagione di Riversale è stata trasmessa da The CW nella serata di ieri negli Stati Uniti e l'episodio, Chapter Fifty-Eight: In Memoriam, è stato un lunghissimo tributo al compianto Luke Perry, morto lo scorso marzo all'età di 52 anni.

Sono passati circa sette mesi dall'improvvisa scomparsa di Luke Perry e gli sceneggiatori di Riverdale non avevano potuto dargli il giusto tributo nella passata stagione. L'hanno fatto all'esordio di questa quarta mandata di episodi, chiamando anche Shannen Doherty come guest star a sorpresa. La morte di Perry è infatti stata uno shock sia per gli amanti di Riverdale che per quelli ben più numerosi vista l'età di Beverly Hills 90210, quindi richiamare la storica fiamma di Perry/Dylan nella serie anni '90 sembrava quantomeno doveroso.

Perry ha interpretato Fred Andrews, padre di Archie (KJ Apa) e marito di Mary (Molly Ringwald), dalla stagione 1 per un totale di 47 episodi. La sua ultima apparizione è stata nell'episodio 19 della passata stagione, andato in onda il 24 aprile scorso, circa due mesi dopo la sua morte. Nella narrativa della serie, prima di ieri notte, il suo personaggio era dato semplicemente "altrove per affari".

Tutto è cambiato però nell'episodio che ha aperto la quarta stagione: Archie riceve appunto una chiamata al cellulare che si accende lasciando apparire l'immagine del padre e il suo numero. La voce in linea tuttavia appartiene a un avvocato che gli dà la tragica notizia, poco prima di vedere Archie far cadere il dispositivo a terra e cadere sulle sue ginocchia. Fred Andrews è morto, ucciso da un pirata della strada vicino Cherry Creek. Fred si era fermato sul ciglio della strada per soccorrere un motociclista quando è stato travolto da un terzo mezzo che non ha rallentato la sua corsa.

Tra i vari momenti di ricordo del personaggio, arriva anche quello di una delle più care amiche di Perry, Shannon Doherty. Archie all'inizio sospetta si tratti proprio di lei, che lei abbia investito il padre, ma il personaggio poi si rivelerà come quello soccorso da Fred. Lei a quel punto spiega che il padre la stava semplicemente aiutando a cambiare una gomma all'automobile quando è avvenuta la tragedia: "Nessuno si sarebbe fermato, tuo padre l'ha fatto", le ha ripetuto lei.

Il personaggio della Doherty, che non ha nome, porta Archie e i suoi amici a uno dei momenti più commoventi della serie. Come anticipato al Comic-Con, l'episodio è stato diretto da Gabriel Correa su uno script di Roberto Aguirre-Sacasa.