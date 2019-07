Riverdale 4: lo showrunner condivide la prima immagine di Archie

Molti degli show di The CW stanno iniziando la produzione delle nuove stagioni e sembra proprio che Riverdale sia a buon punto. Lo showrunner della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, ha postato poche ore fa su Twitter un'immagine della quarta stagione che mostra Archie Andrews, interpretato da K.J. Apa a torso nudo mentre lavora di fronte a Pop's.

Non si sa esattamente quando questa scena avrà luogo, visto che la première della stagione è destinata ad essere un episodio tributo a Luke Perry e al suo personaggio, Fred Andrews.

"La prossima stagione è l'anno da senior per i ragazzini, è il loro ultimo anno al liceo e vogliamo davvero individuare le migliori storie per loro nel mondo delle scuole superiori. Abbiamo iniziato a parlare di quale potesse essere il grande mistero e abbiamo detto che sarebbe stato grandioso se lo avessimo mantenuto nel mondo del liceo" ha spiegato lo showrunner.



Poi ovviamente ci saranno tutte le conseguenze della scena finale della terza stagione:"Non posso dire nulla di specifico. Tutto quello che posso dire è che immagino che le cose sembrino molto difficili per Jughead in quella scena, di sicuro".

Teen drama basato sui personaggi della Archie Comics, Riverdale è stata adattata dalla The CW e dal capo creativo Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner.

Nel cast fino alla scorsa stagione era presente anche il personaggio di Fred Andrews, uscito di scena in seguito alla morte di Luke Perry.