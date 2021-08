Riverdale 5, Archie dovrà affrontare un trauma nel tredicesimo episodio

The CW ha pubblicato una serie di foto del tredicesimo episodio della quinta stagione di Riverdale intitolato Chapter Eighty-Nine: Reservoir Dogs, che segnerà il ritorno dello show dopo una lunga pausa di cinque mesi.

Archie Andrews (KJ Apa) dovrà affrontare un trauma che ha subito nell'esercito, Betty Cooper (Lili Reinhart) invece indagherà sull’assassino della Lonely Highway. Come mostrano le foto, che trovate in calce alla notizia, l'episodio coinvolgerà anche Kevin Keller (Casey Cott), Veronica Lodge (Camila Mendes), Reggie Mantle (Charles Melton) e Cheryl Blossom (Madelaine Petsch).



Ecco la sinossi rilasciata da The CW: "Mentre aiuta Eric (guest star Sommer Carbuccia) ad affrontare il suo disturbo da stress post-traumatico, Archie (KJ Apa) è costretto a confrontarsi con il suo trauma passato nell'esercito. Per trovare il killer della Lonely Highway, Betty (Lili Reinhart) e Tabitha ( Erinn Westbrook) escogitano un modo per attirare i camionisti da Pop. Cheryl (Madelaine Petsch) estende un invito a Kevin (Casey Cott) e Veronica (Camila Mendes) dà a Reggie (Charles Melton) una possibilità per dimostrare che si sbaglia."

Date un'occhiata al trailer della seconda parte della quinta stagione di Riverdale, il tredicesimo episodio andrà in onda su The CW il 25 agosto, mentre lo showrunner di Riverdale ha anticipato qualcosa sulla storia tra Betty e Archie.