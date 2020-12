Riverdale 5, Archie e la gang si godono il ballo scolastico nelle nuove foto promozionali

Mentre attendiamo con trepidazione il ritorno di Riverdale e gli altri show The CW, un buon modo di ingannare l'attesa è crogiolarci con queste nuovissime immagini promozionali.

Il sito TV Line ci ha mostrato in esclusiva le prime foto dalla quinta stagione (in realtà, il ballo scolastico era parte degli episodi della quarta stagione rimandati a causa della pandemia), e sembra tirare aria di festa in quel di Riverdale.

Ragazzi e genitori sono tutti in tiro per il Prom, e vediamo già le varie coppie sulla pista da ballo, da Veronica e Archie ai coniugi Lodge, passando per Cheryl e Toni, Kevin e Fangs e Alice e F.P.

Sullo sfondo possiamo poi intravedere anche K.O. Kelly (Zane Holtz) direttamente da Katy Keene, la cui presenza era già stata anticipata nei mesi scorsi da Roberto Aguirre-Sacasa.

Ma la nuova stagione porterà con sé anche altre tappe fondamentali del liceo, come... Il diploma. E conoscendo Archie e i suoi compagni, siamo certi che di drammi in quell'occasione non ne mancheranno di certo. Dopodiché, l'atteso (e temuto) Time Skip farà il suo corso, e ci ritroveremo già tra le mura del college.

È proprio vero, il tempo vola. Sembrava appena ieri che iniziavamo a indagare sulla morte di Jason Blossom, cercavamo di far restare il drive-in, o ci interrogavamo sull'identità di Black Hood.