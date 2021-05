Riverdale 5, l'autore annuncia un ritorno per i fan storici della serie

La quinta stagione stagione di Riverdale è attualmente in pausa, ma sappiamo già cosa poterci aspettare al suo ritorno, ovvero di rivedere in città dei volti familiari che mancavano un po' dalle scene.

Stiamo parlando di Josie e le Pussycats, la girl band composta da Josie McCoy, Valerie Brown, e Melody Valentine.

Le ragazze, che non vedevamo dai tempi della seconda stagione, ovvero da quando il gruppo si sciolse dopo che Josie decise di perseguire una carriera da solista (e Ashleigh Murray a.k.a Josie venne aggiunta al cast dello spin-off di Riverdale Katy Keene), torneranno in occasione de quindicesimo episodio della quinta stagione a loro dedicato, Chapter Ninety-One: The Return of the Pussycats.

A confermarlo è stato lo stesso Roberto Aguirre-Sacasa sui social, dove ha mostrato la cover del copione dell'episodio.

Nel post non si faceva menzione di nuove interpreti per i personaggi, e le attrici che prestano il volto a Valerie e Melody, Hayley Law e Asha Bromfield hanno a loro volta commentato e ricondiviso la notizia, quindi si suppone che debbano tornare tutte e tre le attrici originali nei loro rispettivi ruoli.

Secondo la programmazione estiva di The CW, la quinta stagione di Riverdale tornerà a essere trasmessa dall''11 agosto dall'emittente americana.