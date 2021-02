Riverdale 5, Camila Mendes è la "Lupa di Wall Street" nel nuovo video del quarto episodio

Ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon per parlare del ritorno di Riverdale, Camila Mendes ha presentato in anteprima un filmato tratto dall'episodio 5x04, atteso soprattutto per via del salto temporale che porterà i protagonista 7 anni nel futuro.

Grazie alla clip, che potete visionare nel player in alto, scopriamo per esempio che nel frattempo Veronica ha avuto un'impressionante carriera a Wall Street.

"Siamo nel 2021, Ciad, non hai sentito? Ora le donne possono avere tutto" dice Veronica a Chad (Chris Mason), che le riponde:"Voglio solo che tu non sia eccessivamente stressata".

"Non sono stressata. A dire il vero, mi manca stare sul trading floor con te" dice la ragazza sorseggiando del vino. "Mi manca quell'adrenalina. Gli altri di un'enorme vendita, parlare a vanvera con i ragazzi. Mi chiamavano la Lupa di Wall Street".

Parlando con il presentatore, l'attrice ha spiegato: "Andiamo avanti nel tempo di 7 anni, e ora i nostri personaggi hanno circa 20 anni e hanno tutti delle vite separate. Ma Archie li richiama a Riverdale per una ragione misteriosa."

Intitolata Chapter Eighty: Purgatory, la puntata debutterà su The CW (negli USA) il prossimo 10 febbraio, mentre vi ricordiamo che la quinta stagione verrà trasmessa in Italia a partire dal 4 marzo. Nell'attesa, qui potete trovare il trailer di Riverdale 5x04.



Intanto, vi ricordiamo che Riverdale è stata già rinnovata per una sesta stagione.