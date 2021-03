Riverdale 5, Camila Mendes rivela: 'Durante le riprese soffrivo di attacchi di panico'

Dopo l'interruzione nel marzo 2020 a causa della pandemia, le riprese della quinta stagione di Riverdale sono ripartite all'inizio dell'autunno a Vancouver, ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Ricominciare a lavorare, però, può essere difficile, come ha ammesso una delle protagoniste della serie, Camila Mendes.

In una recente intervista al mensile Health l'attrice, che in Riverdale interpreta Veronica Lodge, ha raccontato di aver vissuto con insofferenza l'inizio del lockdown. "Improvvisamente sono stata privata di tutte le cose che mi tenevano occupata, ma poi ho avuto modo di pensare a chi sono come persona e a cosa mi piace fare del mio tempo."

In quarantena Camila Mendes, che solitamente ama circondarsi di amici, ha imparato "quanto mi piace davvero passare del tempo con me stessa. È stato bello rendersene conto, è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno certe volte [...] Mi ha fatto davvero rivalutare le mie priorità."

Quando è arrivato il momento di tornare sul set di Riverdale, però, Camila Mendes ha nuovamente vissuto dei momenti delicati. "Durante le riprese della quinta stagione, ho iniziato ad avere degli attacchi di panico, cosa strana per me. Penso sia stato perché eravamo in Canada e le frontiere erano chiuse. Nessuno poteva farci visita, inizi a sentire la mancanza della tua casa e della tua vita, non hai i tuoi amici o la tua comunità lì con te. Ma voglio dire, sono così grata di poter lavorare, non vorrei mai che sembrasse che non lo sia."

