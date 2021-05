Riverdale 5, il cast è impegnato nelle riprese di un funerale: quale personaggio morirà?

Dopo le anticipazioni di qualche settimana fa di Roberto Aguirre Sacasas, è arrivata ora la conferma che nella seconda parte della quinta stagione di Riverdale ci sarà un funerale, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram da KJ Apa e Drew Ray Tanner, rispettivamente Archie e Fangs nella serie tv. Quale sarà il personaggio a cui diremo addio?

Ovviamente sul web sono iniziate le discussioni tra i fan e le ipotesi su chi possa essere il personaggio indiziato a salutare lo show in maniera tragica.

Nelle foto si vedono KJ Apa con Charles Melton e Drew Ray Tanner insieme a Madelaine Petsch, con look total black adatti proprio al tenore della scena in questione. Tra i papabili ad abbandonare lo show si fa il nome di Polly, sorella di Betty, già sparita dai primi episodi della stagione 5.



Non si esclude nemmeno il nome di Kevin Keller, visto che Casey Scott non è presente nelle foto pubblicate sui social.

Ma quando uscirà Riverdale in Italia su Netflix? Ricordiamo che lo scorso 4 febbraio la serie è stata rinnovata per una sesta stagione.

L'universo di Riverdale è molto ampio e comprende anche altri show come Le terrificanti avventure di Sabrina, con protagonista Kiernan Shipka, e Katy Keene, con protagonista Lucy Hale.



Gli appassionati della serie conosceranno anche i minimi dettagli dello show ma per chi non fosse a conoscenza di alcune curiosità, scoprite i luoghi in cui è stata girata Riverdale.