Riverdale, 5 curiosità che non sapete sull'interprete di Veronica Lodge

I fan di Riverdale possono gioire visto che le riprese della serie The CW possono riprendere, e in attesa della quinta stagione vi proponiamo cinque curiosità che forse non conoscete sull'interprete dell'affascinante Veronica Lodge, Camilla Mendes.

Il tatuaggio : sotto al seno si è fatta tatuare la scritta "to build a home". Potrebbe sembrare un dettaglio insignificante, ma in realtà è qualcosa di molto importante per lei, visto che sin da bambina è stata costretta a cambiare spesso città e a troncare i legami affettivi. Quando ha raggiunto il successo ha finalmente potuto mettere radici e comprare una casa tutta sua in uno dei quartieri più lussuosi di Hollywood.

La pubblicità dell'Ikea : per raggiungere un simile successo bisogna pur partire da qualche pare. Lei decise di farlo dal mondo della pubblicità e riuscì a partecipare ad un breve spot della nota azienda svedese.

La vita amorosa : volenti o nolenti, le star di Los Angeles devono mettere in conto che la loro vita sentimentale rappresenta una fonte di curiosità inestinguibile. Dopo la relazione con il collega di Riverdale Charles Melton, l'attrice è stata più volte avvistata al fianco di Grayson Vaughan, un modello destinato a far ingelosire i fan della serie.

Ha abbandonato la dieta : con un lungo post su Instagram ha dichiarato di aver abbandonato quello stile di vita ossessivo che l'aveva portata a fare di tutto per controllare la forma del suo corpo. Ciò le ha consentito di concentrarsi più in generale sul suo stato di salute, con la libertà di compiere comunque scelte sbagliate. "Perché dovrebbe importarmi di sembrare una modella perfetta quando le mie curve mi fanno apparire come un'incredibile dea fertile e rinascimentale?"

Ha origini brasiliane e parla portoghese: sebbene sia nata in Virginia, Camila Mendes può vantare origini sudamericane. Sua madre è di Porto Alegre e suo padre di Brasilia, per questo non ha problemi a parlare la lingua del paese. Si è più volte detta orgogliosa delle sue origini e non ha problemi a battersi contro la discriminazione nei confronti dell'etnia latina.

Ad aiutarla nella lotta contro ingiustizie del genere, ben presenti anche in ambito cinematografico, troviamo anche altri membri del cast di Riverdale: Vanessa Morgan si è fatta avanti dichiarando di essere sottopagata perché di colore.