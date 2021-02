Riverdale 5: CW svela la trama del nuovo episodio della serie, 'Lock & Key'

A dieci giorni dal ritorno della quinta stagione di Riverdale sul piccolo schermo, CW ha diffuso online la sinossi ufficiale dell'ottavo episodio dell'attuale arco narrativo della serie young adult attualmente più amata dagli americani.

La sinossi recita:



"LA REGINA DEL CAOS COLPISCE ANCORA - Un grande annuncio costringe tutti i protagonisti a fare il punto della situazione sulla loro vita. Cheryl mette in atto un piano rischioso dopo aver appreso alcune notizie sorprendenti su Toni. Jughead cerca di dare un senso a uno strano incontro che ha avuto. Kevin e Fangs prendono una decisione sul loro futuro insieme".



Come annunciato in precedenza dalla stessa The CW, l'emittente americana dovrà fare a meno dello show guidato da Roberto Aguirre-Sacasa per ben tre mesi, da aprile a luglio. Ma non temete: a riempire la time slot dedicata a Riverdale ci sarà un nuovo titolo, il reboot della serie Kung Fu con Olivia Liang, Tzi Ma e Kheng Hua Tan, che debutterà il 7 aprile con la sua prima stagione.

Tra le altre serie annunciate per i prossimi mesi, abbiamo finalmente una data di debutto per la sesta stagione di Legends of Tomorrow, programmata per il 2 maggio; la quarta stagione di Dynasty, che arriverà il 7 maggio; e la nuova stagione di In The Dark, che approderà il 9 giugno sulla rete.

Per il ritorno di Riverdale, dovremo aspettare il 7 luglio per scoprire come si risolverà quale che sia il cliffhanger con cui ci lascerà l'ultimo episodio prima della pausa (perché al 99.9% sarà così che andrà, con qualche assurdo plot twist che ci farà desiderare di arrivare ai mesi estivi con uno schiocco di dita).