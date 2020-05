Riverdale 5: tutti i dettagli sull'imminente salto temporale!

Avevamo già parlato del salto temporale in Riverdale 5, adesso il network ha confermato la notizia, condividendo anche tutti i dettagli delle prossime puntate grazie alla sinossi ufficiale della quinta stagione.

Scopriamo quindi cosa accadrà ai protagonisti della serie di The CW: "La quarta stagione di Riverdale è iniziata con il funerale del padre di Archie, l'amato Fred Andrews. Nel corso della stagione, Archie ha provato a rendere onore alla memoria del padre aiutando i ragazzi del Community Center, insieme a Reggie e Munroe Moore. Ma una tragedia sta per sconvolgere la vita di Archie, quando Frank, il fratello di Fred, arriva nella cittadina, portandosi dietro tutti i suoi problemi e preoccupando la madre di Archie. Nel frattempo dopo che Betty ha salvato sua madre e sua sorella dalla setta della Fattoria, si è unita al programma di addestramento della FBI insieme al fratello. Veronica invece si trova in una disputa contro il padre Hiram e la sorellastra Hermosa per la sua azienda di liquore di acero. Jughead, sotto consiglio di FP, ha deciso di iscriversi alla Stonewall Prep, solo per poi scoprire un mistero riguardo suo nonno, l'autore di una serie di gialli dal titolo The Baxter Brothers. La quinta stagione di Riverdale inizia mostrandoci gli ultimi giorni al liceo dei protagonisti, vedremo un fantastico prom e una festa di diploma deludente, ci saranno molti saluti emozionanti e addii, delle coppie si lasceranno, mentre tutti vanno al college oppure altrove. Ritroveremo i protagonisti ormai adulti mentre si ritrovano a Riverdale per fuggire dal loro passato, ma ora le loro relazioni saranno ancora più complicate".

Non sappiamo ancora quando potremo vedere le puntate inedite, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista allo showrunner di Riverdale.