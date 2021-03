Riverdale 5, le foto in anteprima e tutte le anticipazioni sul decimo episodio

A pochi giorni dalla messa in onda su The CW, il network ha diffuso in rete le immagini in anteprima di"Chapter Eighty-Six: The Pincushion Man", l'episodio 5x10 di Riverdale in arrivo negli Stati Uniti il prossimo 31 marzo.

Le foto, a cui potete dare un'occhiata in calce alla news, mostrano in anteprima alcune scene con protagonisti i personaggi di Betty, Alice, Jughead, Chad, Tabitha, Archie, Reggie e Kevin.

Questa la sinossi ufficiale dell'episodio: "Mentre tutti si preparano per la riunione tra i professori e i genitori degli studenti al Riverdale High, (KJ Apa) viene preso alla sprovvista quando il generale della sua unità nell'esercito si presenta a Riverdale con delle notizie inaspettate. Cheryl (Madelaine Petsch) è dubbiosa quando sente che Hiram (Mark Consuelos) e Reggie (Charles Melton) hanno interesse nell'acquisto dell'azienda dello sciroppo d'acero dei Blossom. Jughead (Cole Sprouse) cerca di liberarsi del blocco dello scrittore con dei metodi anticonvenzionali che preoccupano Tabitha (Erinn Westbrook). Infine, Betty (Lili Reinhart) e Alice (Mädchen Amick) ricevono dei visitatori inaspettati".

Dopo l'uscita di questo episodio, lo ricordiamo, Riverdale si prenderà una pausa di tre mesi e tornerà in onda con i nuovi episodi il prossimo 7 luglio. Intanto, vi lasciamo ai retroscena su come Lily Reinhart ha ottenuto il ruolo di Betty in Riverdale.