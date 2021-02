Riverdale 5, grandi cambiamenti dopo il salto temporale nel trailer del quarto episodio

La quinta stagione di Riverdale ha fatto il suo debutto in tv qualche settimana fa, ma il vero inizio di stagione così come era stato inteso in principio arriverà solo il prossimo mercoledì con il quarto episodio, "Purgatory", di cui abbiamo un primo trailer.

Gli episodi mancanti della quarta stagione di Riverdale che non erano stati trasmessi causa pandemia hanno fatto il loro corso, e finalmente possiamo dire di essere entrati appieno nella quinta stagione dello show targato The CW.

Nell'episodio intitolato "Purgatory" vedremo dunque qual è la situazione in quel di Riverdale dopo l'annunciato salto temporale di 7 anni che, come si può evincere anche dal trailer (in testa alla notizia, mentre in calce trovate anche un secondo promo dell'episodio), ha portato diversi cambiamenti per l'Archie Gang, ma non solo.

Così ecco che Archie torna a casa dopo aver passato gli ultimi anni nell'esercito, Jughead è uno scrittore affermato, Veronica è sposata e Betty è nell'FBI. Inoltre, qualcosa sembra essere andato veramente storto in città, a giudicare dalle parole di Hiram... Cosa sarà mai potuto accadere?

Qualunque cosa sia, la scopriremo il prossimo mercoledì con la messa in onda dell'episodio, anche se come fanno notare alcuni fan nei commenti sotto al trailer, sarà abbastanza difficile che il futuro di Riverdale possa rivelarsi più bizzarro del suo passato. Ma mai dire mai, giusto?