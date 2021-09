Riverdale 5, guardate il trailer dell'episodio 16 Band of Brothers

The CW ha pubblicato un trailer dell'episodio 16 della stagione 5 di Riverdale. L'episodio s'intitola Band of Brothers. Si tratta di un passaggio potenzialmente molto importante all'interno dell'evoluzione narrativa della serie. Scopriamo che cosa riserverà questo nuovo episodio in attesa di vedere anche in Italia la seconda parte della stagione.

Se non volete leggere spoiler sulla quinta stagione di Riverdale non proseguite nella lettura della news.



Dopo l'episodio della reunion di Josie e le Pussycats - ecco il trailer dell'episodio 15 di Riverdale 5 - si torna alle trame principali della serie, con Archie Andrews (KJ Apa) che soffre di stress post-traumatico a causa del periodo trascorso nell'esercito. La sinossi anticipa che Archie riceverà alcune notizie inaspettate.



Ecco la sinossi:"Dopo aver ricevuto alcune notizie inaspettate dal suo ex comandante, Archie (KJ Apa) si apre con lo zio Frank (guest star Ryan Robbins), sul suo periodo nell'esercito. Veronica (Camila Mendes) trova una brillante soluzione per raccogliere fondi dopo che Chad (guest star Chris Mason), ha chiamato la SEC per lei. Alla fine, Cheryl (Madelaine Petsch) e Kevin (Casey Scott) tentano di prendere il controllo del ministero, e Jughead (Cole Sprouse) inizia un giro di scuse. Nel cast ci sono anche Lili Reinhart, Mädchen Amick, Mark Consuelos, Charles Melton ed Erin Westbrook. Robin Givens ha diretto l'episodio scritto da Janine Salinas Schoenberg".



In questi giorni il cast ha sostenuto in un video Roberto Aguirre-Sacasa dopo la condanna del padre in Nicaragua per tradimento e cospirazione.