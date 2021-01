Riverdale 5: indagini, sotterfugi e decisioni impossibili nel secondo episodio dello show

The CW ha diffuso la sinossi del secondo episodio della quinta stagione di Riverdale, Chapter 78: The Preppy Murders, e come al solito ne succedono di cose.

Riprendendo le fila da dove ci eravamo lasciati lo scorso anno causa COVID, la quinta stagione di Riverdale porterà a termine le storyline rimaste in sospeso per poi fare un bel salto temporale e portarci diversi anni in avanti nelle vite dell'Archie Gang.

Intanto, però, abbiamo ancora qualche questione irrisolta di cui dobbiamo ancora occuparci nel secondo episodio della nuova stagione: "Le indagini di Betty (Lili Reinhart) e Jughead (Cole Sprouse) per scoprire l'autore delle videocassette prende una svolta inaspettata quando ricevono una chiamata da Bret (guest star Sean Depner). Nel frattempo, Archie (KJ Apa) è costretto a prendere una decisione impossibile quando la persona responsabile della morte di suo padre ha bisogno del suo aiuto. Altrove, Veronica (Camila Mendes) e Hermosa (guest star Mishel Prada escogitano un piano per costringere Hiram (Mark Consuelos) a ritirarsi dagli affari, e Cheryl (Madelaine Petsch) fa la sua mossa" recita la sinossi ufficiale.

In The Preppy Murders, diretto da Gabriel Correa e scritto da Janine Salinas Schoenberg & Devon Turner vedremo anche Vanessa Morgan e Mädchen Amick, e l'episodio andrà in onda il 27 gennaio negli Stati Uniti, mentre a questo link trovate tutte le date di debutto degli show The CW per questo inverno.