Riverdale 5: Jughead potrebbe avere un nuovo look?

Un video proveniente dal dietro le quinte delle riprese della quinta stagione di Riverdale, sembra suggerire un cambio di look da parte di Jughead Jones, il miglior amico di Archie interpretato da Cole Sprouse.

Il ragazzo che rispecchia in qualche modo un emarginato sociale, si è sempre mostrato con un abbigliamento ben definito, caratterizzato dalle tipiche giacche di pelle o dai giubbotti di jeans e il suo immancabile berretto. Sembra per che nelle nuove puntate dovremo abituarci ad outfit completamente diversi. Da un video postato infatti sui social da Camilla Mendes vediamo l'interprete di Jughead con un look molto più classico. Il ragazzo indossa una camicia con sopra un gilet ed un pantalone color verde pisello.

Insomma una vera e propria rivoluzione per il suo look, che sembra però essere molto coerente con ciò che gli accadrà nei nuovi episodi. Ricordiamo infatti che assisteremo ad un balzo temporale in avanti che ci mostrerà le nuove vite di tutti i personaggi di Riverdale. Sappiamo che Jughead diventerà uno scrittore di discreto successo, infatti il suo primo romanzo sarà un vero e proprio best seller ma, ci saranno molte difficoltà per la stesura del secondo. Dal trailer di Riverdale 5 sembra poi chiaro che Jughead e Veronica verranno a conoscenza del bacio avvenuto tra la Betty ed Archie.

Vi ricordiamo che Riverdale 5 debutterà il 20 gennaio su The CW. Avete grandi aspettative per questa nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti.