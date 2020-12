Riverdale 5: La gravidanza di Vanessa Morgan farà parte della storia di Toni

Abbiamo scoperto la timeline delle vicende di Riverdale, nel frattempo vi segnaliamo questo post condiviso da Vanessa Morgan in cui rivela qualche dettaglio in più riguardo le prossime vicende del suo personaggio Toni.

In calce alla notizia potete trovare il post condiviso sulla pagina ufficiale di Instagram dell'attrice, in cui è presente una sua foto con questo commento: "Sono ufficialmente in maternità! Sono grata allo showrunner e ai produttori per essere stati così disponibili e per aver inserito la mia gravidanza nella storia della serie! Sono anche fiera del mio corpo che mi ha permesso di lavorare anche se sono quasi al nono mese. È arrivato il momento di avere questo bambino! Buone feste a tutti".

Gli appassionati hanno quindi subito iniziato ad ipotizzare quale potrebbe essere il futuro di Toni e soprattutto della sua relazione con Cheryl Blossom, anche se il salto temporale a cui assisteremo nel corso delle prime puntate della quinta stagione, rende molto più difficile ipotizzare i motivi dietro la gravidanza di Toni. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo qualche dettaglio in più a riguardo, nel frattempo vi ricordiamo che le puntate inedite dello show faranno il loro debutto in America il 20 gennaio, se non l'avete ancora letta vi segnaliamo la nostra notizia sul destino di Jughead in Riverdale 5.