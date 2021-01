Riverdale 5: Le foto della premiere rivelano la presenza di un personaggio di Katy Keene

Abbiamo scoperto quando andrà in onda la prima puntata di Riverdale 5, nel frattempo le foto della premiere condivise da The CW hanno rivelato la presenza di un personaggio apparso anche negli episodi di Katy Keene.

Trovate le numerose immagini in calce alla notizia, come sapete l'episodio intitolato "Chapter Seventy-Seven: Climax" sarebbe dovuto andare in onda come finale della stagione precedente, ma la chiusura dei set americani, causata dalla pandemia di Coronavirus, non ha permesso di concludere in tempo i lavori sulla puntata. Sarò così trasmesso il prossimo 20 gennaio, introducendo la quinta parte di Riverdale.

La premiere sarà quindi incentrata sulla preparazione e sulla festa di fine anno organizzata dalla scuola che frequentano i protagonisti, mostrandoci i loro ultimi giorni come liceali. Gli appassionati dell'opera prodotta da The CW hanno subito notato la presenza dell'attore Zane Holtz, interprete di K.O. Kelly, personaggio visto anche nelle puntate dello spin off intitolato Katy Keene, serie TV andata in onda nel corso del 2020 ma che non ha raggiunto il successo sperato dal network, che ha infatti deciso di cancellarla dopo una sola stagione.

Non resta che aspettare per scoprire quale sarà il suo ruolo nello show principale, nel frattempo The CW ha anche condiviso la sinossi ufficiale della premiere di Riverdale.