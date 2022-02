Riverdale 5 su Netflix, quando escono i prossimi episodi?

Ha sempre avuto un iter di distribuzione molto particolare Riverdale, la serie sul soprannaturale arrivata ormai alla sua sesta stagione. Una prima parte di episodi è già andata in onda sui canali statunitensi, ma bisognerà aspettare diverse finestre di distribuzione prima di vederli arrivare su Netflix.

Appena due settimane fa sono approdati in blocco su Netflix tutti e 19 i nuovi episodi della quinta stagione, con un notevole distacco fra questo 1° febbraio e il periodo di distribuzione della serie sui canali statunitensi. Creata infatti per The CW – già controllata di Warner Media – la serie soprannaturale mette in atto una collaborazione fra major molto particolare, avendo accordi di distribuzione in streaming sia con Prime Video che con Netflix. Per capire quando potremo vedere i nuovi episodi della sesta stagione di Riverdale attualmente trasmessa su The CW, è utile dare un’occhiata alle finestre di distribuzione della precedente stagione.

Con i ritardi da Covid-19 che hanno colpito indistintamente tutto il settore dell’intrattenimento, il quinto blocco di episodi posticipò la sua messa in onda rispetto a quella delle precedenti quattro stagione. A rallentare il tutto, fra le altre cose, la distribuzione in due tranche che spacchetterà anche la stagione in corso in due blocchi di episodi (la sesta è composta da 22 puntate). La quinta è arrivata prima sul canale italiano Premium Stories di Mediaset a partire dal 4 marzo 2021 per quanto riguardava i primi dieci episodi e nel corso dell’anno scorso sono poi stati trasmessi i restanti. Si è poi dovuto attendere il 2022 per una prima distribuzione in due tranche su Prime Video, rispettivamente il 4 e il 10 gennaio. Per poi arrivare, venti giorni dopo, anche su Netflix.

Sulla sesta invece, ci sono alcuni problemi. La distribuzione, nuovamente in due tranche, è iniziata con un evento speciale in 5 episodi andato in onda a metà dicembre scorso su The CW con il titolo RiverVale, che fa riferimento all’universo alternativo in cui molti eventi della serie principale non sono avvenuti. Questi episodi hanno anche messo in scena il crossover fra Riverdale e Sabrina, la nota streghetta. Il secondo blocco di episodi arriverà negli USA a partire dal 20 marzo prossimo e non dovrebbe interrompersi fino alla conclusione degli episodi. La data è stata posticipata di due settimane rispetto all’anno scorso per motivi di palinsesto televisivo e va anche considerato che la scorsa volta la seconda tranche contava solo una decina di episodi, non i ben 17 che rimangono ancora della sesta.

Ma la notizia peggiore è che Premium Stories, che avrebbe dovuto mandare in onda gli episodi quasi in contemporanea agli USA, ha chiuso e finora non si è ancora trovato un sostituto. Il rischio, quindi, è di dover attendere il 2023 (magari con uno o due mesi di ritardo rispetto alla distribuzione scorsa) per vedere gli episodi prima su Prime Video e poi in blocco su Netflix, a meno che proprio per l’assenza di una trasmissione televisiva estera la produzione non decida di cambiare gli accordi di distribuzione e concedere direttamente alle due piattaforme un’uscita più ravvicinata.