Riverdale 5: nuovo look per i protagonisti, ecco che ne pensa l'autore

La quinta stagione di Riverdale ci porterà 7 anni in avanti nelle vite dei protagonisti della serie, e saranno diversi i cambiamenti a cui far fronte, fisici e caratteriali. E il creatore della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, spiega in che modo hanno deciso di apportare i primi.

Questa notte in America andrà in onda l'atteso nuovo episodio di Riverdale in cui vedremo Archie e il resto della gang in "versione adulta", ovvero dopo un salto temporale di 7 anni dagli avvenimenti dell'ultimo episodio (che in realtà sarebbe dovuto essere il finale della quarta stagione).

Ma per rendere più visibile il passare del tempo, era ovviamente necessario apportare cambiamenti caratteriali, situazionali, ma anche all'aspetto fisico dei ragazzi, qualcosa che ha richiesto parecchie conversazioni con i diretti interessati.

Per Jughead, ad esempio, Aguirre-Sacasa e Cole Sprouse avevano pensato a un nuovo cappello, ma poi Sprouse ha avuto l'idea vincente: "'Mi disse 'E se Jughead portasse gli occhiali e avesse il pizzetto?' e io gli risposi 'Si dai, facciamolo!'".

Per quanto riguarda Betty, invece, c'è stato un risvolto inaspettato: "Non so quante conversazioni ho avuto con Lili [Reinhart] nel corso degli anni in cui mi pregava di farle abbandonare la classica coda alta di Betty, che è una caratteristica davvero iconica ereditata dai fumetti. Ma quando è arrivato il momento del salto temporale, è stata proprio Lili a dire 'Comunque non dobbiamo per forza abbandonare la coda, possiamo trovare una versione alternativa'". E così si è giunti alla mezza coda (più il tuppo che che vediamo nel trailer durante il suo allenamento come recluta dell'FBI).

Per Archie poi poco è cambiato, si tratta solo di un taglio più corto, mentre a Camila Mendes come unica indicazione per il nuovo look di Veronica è stato detto "Non tagliare i capelli troppo corti".