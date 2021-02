Riverdale 5: Nuovo poster dopo il salto temporale e sinossi ufficiale per la sesta puntata

Il trailer del quarto episodio di Riverdale ha mostrato il futuro dei protagonisti dello show prodotto da The CW, inoltre nelle scorse ore vi segnaliamo il poster e la sinossi ufficiale delle prossime puntate.

In calce alla notizia trovate l'immagine condivisa dal network televisivo, incentrata sul salto temporale che vedremo nel corso della quinta stagione di Riverdale. Inoltre, possiamo scoprire qualche dettaglio in più sul sesto episodio intitolato "Chapter Eighty-Two: Back To School" grazie alla trama della puntata: "Archie, Betty, Veronica e Jughead si preparano al loro primo giorno come insegnanti alla Riverdale High. Veronica introduce suo marito Chad al resto del gruppo quando lui si presenta di sorpresa a Riverdale. Dopo aver scoperto di non avere più fondi, Archie e Toni si rivolgono a Cheryl per farsi aiutare a ricreare le squadre di football e di cheerleading. Alla fine Betty, Kevin e Alice seguono alcuni indizi dopo aver scoperto che Polly potrebbe essere nei guai". Nella puntata saranno presenti anche Mark Consuelos, Charles Melton e Drew Ray Tanner, mentre la regia è stata affidata a Gabriel Correa e la sceneggiatura è opera di Ariana Jackson.

Ricordiamo che la puntata andrà in onda il prossimo 24 febbraio, mentre nei giorni scorsi gli appassionati hanno potuto vedere il tributo di Riverdale a Luke Perry.