Riverdale 5, prime foto dal set e la bomba: ci sarà un salto temporale di 7 anni!

Nel corso di un'ospitata al Tonight Show with Jimmy Fallon Lili Reinhart, superstar della fortunata serie tv Riverdale, ha condiviso alcune preziosissime informazioni circa la quinta stagione dello show The CW.

L'attrice ha svelato qualche retroscena sulla sua quarantena, durante la quale si è trasferita in una nuova casa: "Questo è il primo posto che sia veramente tutto mio - ha affermato -. Quando mi sono trasferita per la prima volta a Los Angeles avevo un monolocale a Hollywood e quando poi sono dovuta andare in Canada ho messo tutte le mie cose in uno storage box. Ma erano davvero poche così quando mi sono trasferita qui, per un po' ho vissuto in una casa semivuota".

Inoltre l'interprete di Betty Cooper ha poi spiegato che i lavori sulla quinta stagione partiranno subito dopo aver finito quelli sulla quarta, le cui riprese sono state interrotte a marzo per il lockdown: ma arriva la bomba, con l'anticipazione di un salto nel futuro di sette anni!

"E' bello avere di nuovo una routine di lavoro, spero che questa cosa del Covid non ci tolga la gioia di girare. Per la quinta stagione faremo un salto nel futuro di 7 anni. Sono eccitata da questa novità, sarà bello recitare il ruolo di un'adulta e per la serie sarà quasi un nuovo inizio", ha detto Lili Reinhart

Inoltre, il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa ha svelato su Instagram le prime immagini dello show: guardatele qui sotto.

