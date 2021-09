Riverdale 5, ecco il promo del finale di stagione: cosa accadrà?

Mentre sono già partiti i lavori per Riverdale 6, la serie dell'Archieverse si avvia verso definitiva conclusione della stagione 5. Per tale ragione la CW ha rilasciato una breve clip che anticipa ciò vedremo al termine dello show il prossimo 6 ottobre.

La sinossi ufficiale di Riverdale: RIP(?): Mentre la banda si riunisce dopo un anno particolarmente difficile per Riverdale, un incidente da Pop's li costringe a prendere una decisione complessa sul futuro della famosa cittadina. KJ Apa, Lili Reihnart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Madchen Amick, Mark Consuelos, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner sono ancora una volta i protagonisti di questo episodio mentre, Gabriel Correa ha diretto l'episodio scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e Greg Murray.

Mentre tentiamo di capire quale potrebbe essere questa difficile decisione da prendere, nella clip in allegato alla notizia potete notare che le cose sono più complicate che mai per i nostri giovani protagonisti. Inoltre, nel finale di Riverdale 5 ci sarà uno speciale easter egg. Pare che in qualche modo Josie McCoy verrà collegata al celeberrimo personaggio di Catwoman.

Cosa vi aspettate voi da questo finale di stagione e quali sono le vostre aspettative per la prossima? Ditecelo naturalmente nell'apposita sezione dedicata ai commenti.