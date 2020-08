Riverdale 5, pronti a ripartire: la pre-produzione è già iniziata, ecco la prima immagine

L'emergenza Coronavirus ha bloccato la produzione di tutti i film e le serie tv in corso in quel momento, lasciando diversi show nella difficile posizione di dover scegliere: rimandare la messa in onda degli episodi finali, o terminare prima la stagione? Riverdale seclse la seconda, e ora è iniziata la pre-produzione per la quinta stagione.

Buone nuove dal team creativo di Riverdale: dopo aver dovuto rinunciare agli ultimi episodi della quarta stagione e accorciare l'arco narrativo, la quinta stagione può già ripartire, almeno a livello di pre-produzione. Anzi, è già ripartita.

A comunicarlo è lo stesso creatore e showrunner della serie, Roberto Aguirre-Sacasa, che sui suoi account social scrive, allegando anche un artwork dedicato: "Finalmente gli uffici hanno riaperto, e noi siamo in fase di pre-produzione della quinta stagione di #Riverdale!!".

La quarta stagione aveva lasciato i fan dello show sulle spine per quanto riguarda alcuni aspetti, in particolare il destino dei Barchie, e se avremmo rivisto Hermione Lodge e F.P. Jones nei nuovi episodi, vista anche la volontà annunciata di voler abbandonare la serie da parte di Marisol Nichols e Skeet Ullrich.

Chissà dunque cosa accadrà nella quinta stagione di Riverdale? Considerate le difficoltà nel proseguire e ripartire con la fase di riprese dei vari show, lo scopriremo solo nel 2021.