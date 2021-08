Riverdale 5, pubblicate le foto dell'episodio 14: ecco cosa succederà ai protagonisti!

Sono state pubblicate nuove immagini dell'episodio 14 della quinta stagione di Riverdale, intitolato Chapter Ninety: The Night Gallery. La puntata, che andrà in onda il 1 Settembre, è stata diretta da Madchen Amick, e vede al centro delle vicende il gruppo guidato da Archie che dovrà aiutare Cheryl a salvare i suoi boschi di aceri da Hiram Lodge.

Le foto dell'episodio non forniscono particolari spoiler su ciò che accadrà precisamente, ma ci mostrano semplicemente i ragazzi del gruppo. Un piacere, in ogni caso, per i fan rivedere i protagonisti dello show, dopo che la quinta stagione, arrivata al decimo episodio, ha deciso di prendere una pausa lunga 5 mesi. "È così strano, perché non credo che abbiamo mai avuto una pausa così lunga, e certamente non una pausa a metà stagione", ha recentemente spiegato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa. "La cosa più bella è la voglia di far vedere ai fan questi episodi, sono tra i migliori che abbiamo fatto, sono alcuni dei nostri episodi più strani e daranno molte risposte a molte domande che i fan si sono fatti... voglio dire, sono davvero, davvero speciali. Quindi sono per lo più entusiasta di farli uscire e coinvolgere nuovamente gli spettatori. È passato troppo tempo."

Come sappiamo, la quinta stagione, è ricominciata negli Stati Uniti l'11 Agosto con l'episodio numero 11. I fan italiani dovranno ancora aspettare, ma la seconda parte della quinta stagione promette già grandi cose. E non si fermerà di certo a questa season, perché lo showrunner è già al lavoro anche su Riverdale 6. "Vi dirò, stiamo riprendendo molte relazioni nella stagione sei. Quindi molte delle amicizie, di rapporti e della ridefinizione dei rapporti a cui arriviamo alla fine della quinta stagione, continuano nella sesta stagione". Chissà cosa vuol dire. Che si riferisca proprio al fatto che, come da lui annunciato, la relazione tra Betty e Archie non è ancora finita?

Nell'episodio 14, oltre alla questione di Cheryl, vedremo anche Betty e Alice che affrontano un camionista che potrebbe essere stato coinvolto nella scomparsa di Polly. Invece Jughead e Archie affronteranno eventi del loro passato.

Vi lasciamo con la galleria di foto della puntata 5x14, e, se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di Riverdale 5 che è tornato l'11 Agosto sulla rete americana The CW.