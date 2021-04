Riverdale 5, quando tornerà la serie con i nuovi episodi? I dettagli

Riverdale ha conquistato i fan anche nella stagione 5 e ogni episodio ha introdotto momenti importanti per i personaggi principali e nuovi misteri ma purtroppo ci vorrà del tempo prima che quelle storie tornino ad intrattenere gli spettatori. Dopo l'ultimo episodio mandato in onda negli USA questa settimana lo show si prenderà una pausa.

La produzione si fermerà per tre mesi. Una pausa programmata da tempo, durante la quale non verrà messo in onda nessun episodio dello show di The CW.

Gli episodi della quinta stagione torneranno sul piccolo schermo da mercoledì 7 luglio. Si tratta di una notizia agrodolce per tutti i fan dello show, soprattutto dopo i colpi di scena e le svolte narrative che si sono palesate negli episodi della quinta stagione.



"A livello pratico volevamo che i bambini - li chiamo ancora bambini [ride] - interpretassero personaggi più vicini alla loro età" racconta lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.

"E penso che uno dei tratti distintivi di Riverdale è che non è un procedural. Ogni episodio ha il suo genere e si reinventa costantemente, sembrava che fossimo rimasti al liceo, avremmo potuto correre il rischio di rimanere sugli stessi ritmi e le stesse storie per molto tempo. Quindi penso che l'idea fosse una spinta creativa per gli sceneggiatori e per gli attori, dopo quattro anni di trame bizzarre [...]".

Ma sappiamo quando chiuderà i battenti Riverdale? La serie sicuramente si avvia verso le sue ultime stagioni ma nel frattempo i fan attendono l'uscita dei nuovi episodi della stagione 5.

A marzo i produttori hanno annunciato un nuovo crossover di Riverdale che ha fatto felici gli spettatori.