Riverdale 5: quando uscirà l'attesa prossima stagione?

L'attuale emergenza Coronavirus ha costretto molte produzioni a concludere prima del previsto le loro stagioni. Tra queste anche la serie prodotta da The CW, che ha però deciso di andare avanti con i lavori della quinta stagione di Riverdale.

Come sapete le prossime puntate inedite dello show ci mostreranno la fine dell'ultimo anno di liceo di Archie e dei suoi amici, inoltre il produttore della serie ha rivelato che ci sarà anche un salto temporale, ambientato dopo la fine del college, in cui i protagonisti della serie sarebbero dovuto tornare nella cittadina americana. Le precedenti stagioni sono tutte andate in onda ad ottobre, ma è molto probabile che la quinta subirà un ritardo di qualche mese. Infatti, nonostante la fase di produzione possa andare avanti anche durante la quarantena, le riprese degli show in America sono ancora sospese, e lo stesso produttore ha confermato che mancano ancora scene delle puntate finali della quarta stagione.

Sono in molti quindi a pensare che i prossimi episodi inediti potrebbero andare in onda nel corso del prossimo inverno, ma avremo qualche informazione in più a riguardo una volta che The CW pubblicherà i suoi programmi per il periodo autunnale.

